أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج الخام حجب نحو تسعة ملايين برميل من النفط يوميا عن السوق العالمية في ظل تأثر الطلب سلبا من جراء جائحة فيروس كورونا.

وقال نوفاك في تصريحاته للصحافة إنه "من السابق لأوانه التكهن بوضع السوق في أغسطس"، مضيفا أن "الشرط المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط".

وقد كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا السبت الفارط على تمديد تخفيضات غير مسبوقة في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو، مما يطيل أمد اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع في الشهرين الأخيرين.