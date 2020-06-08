كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة عن شروع المركزية النقابية في مشاورات مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لرفع الحجر تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية ووضع نظام وقائي خاص.

وقال لباطشة، للإذاعة الجزائرية اليوم الاثنين، إن الحكومة اتخذت إجراءات للبدء في رفع الحجر تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية ..وأن النشاط الاقتصادي الأول هو المتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يتمحور التشاور حاليا حول كيفية إعادة بعث هذه النشاطات الاقتصادية دون التخلي عن الإجراءات الصحية اللازمة لحماية العمال من خطر انتشار وباء كورونا المستجد".

وأضاف أن "نشاط الأشغال العمومية يتضمن كلا من قطاعي المياه والسكن بمؤسساتهما العمومية والخاصة، وذلك بالأخذ في الاعتبار انه لم يتم رفع الحظر عن قطاع النقل الذي نحن في أمس الحاجة إليه في كل نشاط اقتصادي.. لذا فلا بد من التعامل مع هذه المعطيات من أجل أن تتحلى المؤسسات بالمرونة في تطبيق القوانين الداخلية مع عمالها وفقا لهذه الظروف والمعطيات".