فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر، شبكة إجرامية عملت على زرع الرعب وسط الساكنة وحاولت خلق جوّ من اللاأمن، مع الإخلال بالنظام العام وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وكذا مخدّرات ومؤثّرات عقلية لغرض الترويج، حيث تمّ توقف (23) شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين (23 و45) سنة، حسبما أفادت خلية الإتصالو العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و أضاف البيان أن القضية عالجتها مصالح الأمن الحضري 23 كوريفة رشيد التابع لأمن المقاطعة الإدارية الحراش وذلك على إثر عدّة شكاوى واتّصالات من مواطنين مقيمين بذات قطاع الإختصاص، على الرقمين الاخضرين 48/15 و17، حيث تحرّكت مصالح الامن على جناح السرعة إلى معاينة الأوضاع وذلك تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّ توقيف (23) شخص مشتبه فيه تتراوح أعمارهم بين (23 و45) سنة، من بينهم امرأة.

و أشار البيان أن عناصر الشرطة تمكّنت خلال هذه العملية، من ضبط وحجز (230) قرص مؤثّر عقلي، (14) غرام من المخدرات من نوع "القنب الهندي"، (88) سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام، ثلاث (03) قارورات غاز مسيل للدموع، صاعق كهربائي، مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره (25) ألف دينار، سيارة نفعية، درّاجة نارية، مع حجز كلب من نوع (رودفايلر).

و قد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفّهم، تم بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا.