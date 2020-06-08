علقت إدارة وفاق سطيف (الرابطة الأولى لكرة القدم) اليوم الاثنين مهام المدير العام للشركة التجارية للنادي, فهد حلفاية، بعد إيداعه أمس الأحد الحبس المؤقت رفقة مناجير اللاعبين نسيم سعداوي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) على خلفية قضية التسجيل الصوتي المنسوب إليه والمتضمن محاولته المزعومة لترتيب مقابلات.

و أوضح رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، عز الدين أعراب، في ندوة صحفية نشطها بمقر النادي أن "مجلس الإدارة اجتمع اليوم و خرج بعديد القرارات أولها تعليق مهام المدير العام ابتداء من الاثنين".

و أضاف عز الدين أعراب في ذات السياق أن قرارات مجلس الإدارة تضمنت أيضا "إسناد مهام المدير العام إلى رئيس مجلس إدارة النادي إلى غاية نهاية العهدة المحددة بتاريخ 30 جوان".

أما ثالث لائحة، فتتمثل في إلحاح مجلس الإدارة و تأكيده الموجه للجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة للأخذ بعين الاعتبار المادة الرابعة من قانون الانضباط التي "تنصف" وفاق سطيف "بما أن حلفاية يربطه بالنادي عقد عمل ليس له صفة رياضية و ليس له أي مسؤولية رياضية لا على الفئات الشابة ولا على الفريق الأول وليس موجودا على كشف الالتزام للرابطة", وفقا لعز الدين أعراب .

و دعا مجلس إدارة وفاق سطيف عبر عز الدين أعراب أنصار الفريق إلى "التحلي بالهدوء و الانضباط و الرزانة و أن لا ينساقوا وراء أصحاب المصالح الضيقة، لكي يخرج النادي سالما من هذه القضية", على حد تعبيره.

و بعد أن ثمن قرارات وزير الشباب و الرياضة فيما يتعلق بكل الإجراءات التي اتخذها خدمة للرياضة الجزائرية, طمأن رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف الأنصار بخصوص إمكانية خصم نقاط من رصيد الفريق بالقول: "من الناحية القانونية لا يمكن لأي

كان المساس بنقاط النادي, لقد قدمنا توضيحات للجنة الانضباط في هذا الشأن بواسطة محامي الفريق".إلا أن المادة 80 من القانون التأديبي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم تنص على "معاقبة الفريق في الموسم الحالي وإسقاط النادي إلى القسم الأدنى، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 ألف دينار للشخص المخطئ و 1.000.000 دينار غرامة للنادي" في حال وجود فساد أو محاولة فساد.

و أفاد كذلك أعراب بأنه اتصل خلال الساعات القليلة الماضية بمدرب الفريق،،التونسي نبيل الكوكي، و ببعض ركائز الفريق لرفع المعنويات بعد إيداع فهد حلفاية الحبس المؤقت، حيث أكدوا له -حسبه- أنهم "سيواصلون عند استئناف البطولة مشوار تحقيق الأهداف المسطرة و الزحف نحو مقدمة ترتيب البطولة و كأس الجمهورية بعزيمة أكبر لإبطال كل الشائعات رغم أن العام و الخاص وقف على الأداء الرائع لأشبال الكوكي و أن النتائج المحققة لا شك فيها"، حسب تعبيره.

كما أكد عز الدين أعراب بأنه سيواصل مهامه على رأس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف وأنه "لن يترك الفريق في هذه الظروف الصعبة إلى حين استقرار الأوضاع".