هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد الفنانين الجزائريين بمناسبة إحياء يومهم الوطني المصادف ل 8 جوان من كل سنة.

و دون الوزير الأول جراد في تغريدة له عبر حساب الوزارة الأولى على موقع تويتر :

(...) أشارككم الاحتفال بيومكم الوطني الذي هو يوم كل إنسان يميل إلى الحرية و القيم الإنسانية".

و تحيي وزارة الثقافة اليوم الوطني للفنان هذه السنة تحت شعار "بالفنان...ننتصر للثقافة و الحياة".

و برمجت الوزارة عدة نشاطات و فعاليات ثقافية و فنية لإحياء هذا الحدث عبر مديريات و دور الثقافة على المستوى الوطني.