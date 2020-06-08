الوزير الأول يهنئ الفنانين

ثقافة
8 يونيو 2020 () - واج/س.أ
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هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد الفنانين الجزائريين بمناسبة إحياء يومهم الوطني المصادف ل 8 جوان من كل سنة.

و دون الوزير الأول جراد في تغريدة  له عبر حساب الوزارة الأولى على موقع  تويتر :

(...) أشارككم الاحتفال بيومكم الوطني الذي هو يوم كل إنسان يميل إلى الحرية و القيم الإنسانية".

و تحيي وزارة الثقافة اليوم الوطني للفنان هذه السنة تحت شعار "بالفنان...ننتصر للثقافة و الحياة".

و برمجت الوزارة عدة نشاطات و فعاليات ثقافية و فنية لإحياء هذا الحدث عبر مديريات و دور الثقافة على المستوى الوطني.

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