كشف مدير الصحة لولاية بشار مصطفى إيجر عن مغادرة 43 شخصا للمستشفى، بعد تماثلهم للشفاء من فيروس "كورونا كوفيد 19".

و أضاف ذات المسؤول في بيان صادر عنه نشر على صفحة المديرية على الفايسبوك أن مغادرة المتماثلين للشفاء الـ43 تم مرحلتين 29 مريضا ثم 14 مريضا.

واعتبر ذات المسؤول أن هذا المكسب الهام جاء بفضل المجهودات ومهنية الأطقم الطبية وشبه الطبية والإدارية في السيطرة والتحكم الوبائي في جائحة "كورونا كوفيد 19".

في السياق ذاته واستنادا لبيانات مديرية الصحة الأخيرة ارتفع عدد حالات الشفاء بالولاية إلى 83 شخصا في خلال عشرة الأيام الأخيرة فقط.