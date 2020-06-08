اهتزت بلدية أهل القصر بـ25 كلم شرق مقر ولاية البويرة، مساء اليوم، على وقع جريمة قتل بشعة، اقترفها شخص في العقد الخامس في حق جاره البالغ العقد السادس باستعمال آلة حادة.

و حسب ما تحصلت عليه "الخبر"، فإنّ الجريمة وقعت بعد تلاسن تطوّر إلى شجار بين الجارين، ليلحق بهم بقية الأفراد، ويتطوّر النزاع بينهم إلى شجار، استهلّ خلاله المشتبه فيه آلة حادة ووجه ضربة للضحية.

وتفيد المعلومات الأولية التي حصلت عليها"الخبر"، بأنّ الشجار سببه نزاع على أرض تابعة لأملاك الدولة.

وقد نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ، فيما تدخلت مصالح الدرك بتوقيف القاتل وفتح تحقيق معه حول إزهاق روح جاره و إصابة شخصين بجروح.