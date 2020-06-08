حافظ الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، في حين غاب اسم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة العشرة الأوائل، فيما غاب النجم الجزائري من قائمة أغلى مئة لاعب في العالم.

وبلغت القيمة السوقية لمبابي نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي 259.2 مليون أورو، وذلك وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES Football Observatory".

واحتل لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ المركز الثاني بقيمة (194.7) مليون أورو، وتلاهما الإنجليزي الآخر جادون ساتشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في المرتبة الثالثة، بقيمة سوقية قدرها (179.1) مليون أورو.

وشغل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، المركز السادس، برصيد (144.9) مليون أورو.

وشهدت الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا في القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة، بسبب توقف الدوريات الكروية في ظل تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

فقد تراجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى المرتبة الحادية والعشرين في قائمة أغلى لاعبي العالم، بقيمة سوقية قدرها (100.1) مليون أورو.

بينما اكتفى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، بالمركز السادس والثلاثين، برصيد (82.7) مليون أورو.

في حين تراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، إلى المركز السبعين، بقيمة سوقية قدرها (62.8) مليون أورو، وهو اللاعب الأكبر سنا في قامة أغلى 100 لاعب في العالم.

ولم يدخل النجم الجزائري رياض محرز، القائمة اغلى 100 لاعب، حسب المركز الدولي للدراسات الرياضية.

للتذكير، فقد احتل محرز المركز السابع إفريقيا بقيمة 48 مليون أورو، خلال شهر أفريل الماضي.