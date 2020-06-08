قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تفكر الآن في السماح ”بأرقام رمزية فقط“ هذا العام لعدد الحجاج، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص صحية إضافية.



و تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20 في المئة من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة من خلال الإجراءات الصارمة.



وحسب تلك المصادر فإن بعض المسؤولين ما زالوا يضغطون من أجل إلغاء الحج الذي من المتوقع أن يبدأ في أواخر جويلية.



ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حتى الآن على طلبات للتعليق.



وكانت المملكة قد أوقفت رحلات الركاب الدولية في شهر مارس آذار وأعادت يوم الجمعة فرض حظر التجول في جدة حيث تهبط رحلات الحج بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالمدينة.