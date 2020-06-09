أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية في الولايات الشرقية الداخلية.

وحسب تنبيه المصدر ذاته، فإن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية.

وتمتد صلاحية النشرية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

أما ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، تكون معنية بتساقط أمطار ابتداء من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

وأضاف الديوان أن الولايات المعنية بتسجيل زوابع رملية، هي كل من بسكرة، الوادي، ورقلة وهذا من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة فجر الثلاثاء.