سلمت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، أمس الإثنين، مجموعة من أقنعة للوقاية من فيروس كورونا لجمعيات الفئات الهشة والمصابين بأمراض مزمنة في إطار مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

ويتعلق الأمر بهبة تضم مجموعة من أقنعة واقية منحتها الصيدلية المركزية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لجمعيات تنشط في قطاع الصحة والتي ستقوم من جهتها بتوزيعها على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة و السرطان عبر مختلف الهيئات الاستشفائية على المستوى الوطني.

و في تصريح للصحافة أكدت المديرة العامة للصيدلية المركزية فاطمة واكتي أنه "من أصل 15 مليون قناع تلقتها الصيدلية في شكل هبات قامت هذه الأخيرة بتوزيع حوالي 7 مليون قناع" مضيفة أن "الصيدلية المركزية للمستشفيات ستستمر في توزيع هذه الأقنعة تبعا لتسلمها والهبات التي تتلقاها".

من جهته، شكر منسق شبكة جمعيات أصحاب الأمراض المزمنة والفئات الهشة عبد الحميد بوعلاق الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية "اس أو أس أمراض الكبد" وزارة الصحة على "هذا العمل التضامني" مما سيسمح حسب قوله بـ "التكفل الصحيح بهذه الفئة من المرضى ذوي المناعة الضعيفة".

كما أضاف يقول أن الشبكة التي يرأسها تضم 13 جمعية مكلفة بإيصال هذه الأقنعة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و حمايتهم من الإصابة بكوفيد-19.