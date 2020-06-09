كشفت منظمة الصحة العالمية أن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من الأشخاص المصابين الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للآخرين، يعدا نادرا للغاية. وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ"، قالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف: "من الواضح أنه من النادر أن ينقل مصاب بكورونا لم تظهر عليه أي أعراض الفيروس إلى شخص آخر".

وأوضحت كيرخوف أن هذه المعلومات تعتمد على تقارير مفصلة من تتبع الاتصال في دول عدة. وأوضحت المنظمة أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء مزيد من البحث الدقيق لتأكيد دور ما يسمى بالحالات التي لا تظهر عليها الأعراض في نقل العدوى بين البشر.

وكانت أبحاث قد أثارت مخاوف بشأن صعوبة احتواء انتشار الفيروس في ظل انتقال العدوى من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة. وحذرت دراسة من أن انتقال مرض "كوفيد-19" من الحالات التي لم تظهر عليها الأعراض بمثابة "كعب أخيل" في معركة السيطرة على الوباء، والمقصود هو أنه قد يهدد كل الجهود لمكافحة الوباء.