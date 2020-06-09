كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة نقل المسافرين وسط، قيلان عبد الرزاق، عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة والتي تجاوزت الـ 150 مليون دينار خلال فترة الحجر الصحي بالإضافة لتوقف تنفيذ استثمارات على المستوى الوطني على غرار إدخال التكنولوجيات الحديثة وتقنية مراقبة السيارات وغيرها من الاستثمارات التي كانت ستعطي قفزة نوعية للشركة في مجال الاستثمار.

وأضاف قيلان عبد الرزاق في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال فترة الحجر تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار اليوم "قمنا خلالها بعدة إجراءات كتعقيم الحافلات ورسم مساحات التباعد بين الأشخاص ووضع حاجز على السائق وتأكيد إجبارية وضع الكمامة".

وقال قيلان "إن رهانات المؤسسة المستقبلية تعتمد على حافلات حديثة ونظيفة بمواصفات تكنولوجية عالمية متطورة على رأسها بيع التذكرة الالكترونية tpe التي هي بمثابة عقد الأمان للمسافر".

وأكد في ذات السياق، أن الشركة التي تحوز على 100 حافلة متطورة تستغل 50 خطا عبر الوطن وتضمن نقل أكثر من 400 ألف مسافر في السنة هي اليوم "تركز على نوعية الخدمات واحترام المواطن والسلامة المرورية من خلال حافلة نظيفة".