ينشط بلعيد محند أوسعيد، الناطق الرسمي للرئاسة، ندوة صحفية، اليوم، هذا أهم ما جاء فيها.

* إثارة قضية الدين في بعض النقاشات في البلاطوهات تعتبر إستفزازا صريحا لمشاعر المواطنين".

*قيمة التبرعات الخاصة بكورونا بلغت، بالدينار 386 مليار سنتيم وبالعملة الصعبة ، 1 مليون و 195 الف اورو و980 الف دولار أمريكي و7700 جنيه استرليني.

هذه الأموال دفعا لكل تأويل ستكون موضوع دراسة من طرف لجنة يرأسها الوزير الاول بعضوية من الهلال الاحمر والمجتمع المدني مهمتها تحديد مقاييس كيفية توزيع هذه التبرعات على مستحقيها.

*رفع الحجر الصحي ليس قرارا سياسيا بل يجب أن يستند لما يقوله المختصين.

*لا توجد دولة في المنطقة تقوم بتشريح أي متوفي بكورونا لمعرفة إصابته وعزل عائلته مثلما تفعله الجزائر.

*من يشككون في أرقام كورونا في قلوبهم مرض.

*رئيس الجمهورية لا ينوي تأسيس حزب سياسي.

*ما ورد في بيان جيلالي سفيان صحيح، والرئيس إستجاب لطلب الافراج عن بعض السجناء وفقا لصلاحياته مع احترام استقلالية العدالة.

*رئيس الجمهورية يكن كل الاحترام للرئيس ماكرون لان له نية طيبة في تحسين العلاقات مع الجزائر، لكن للأسف فرنسا فيها لوبيات المصالح و لوبيات ايديولوجية تحمل حقد تاريخي للجزائر، أما مغادرة السفير الفرنسي قرار يهم الدولة الفرنسية

*القنصل المغربي الذي غادر الجزائر هو ضابط مخابرات عين كقنصل في وهران.

* نحن لا نريد ان ندخل في حملات اعلامية ضد بلد شقيقو نريد رفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين بغض النظر عن الانظمة القائمة.