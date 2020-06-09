سجل امن ولاية تبسة خلال الخمس اشهر الأولى من السنة الجارية(2020) 746 مكالمة هاتفية للرقم 104 ،تتعلق بالتبليغ او طلب التدخل بخصوص قضايا مختلفة خاصة بالأحداث، وهذا حسب بيان لخلية الاعلام لأمن الولاية .

ويضيف البيان، أن هذه المكالمات ساعدت بشكل كبير في معالجة للعديد من القضايا والانشغالات المرتبطة بالقصر والأحداث منها 65 مكالمة تتعلق بالاستعلام والتوجيه و 04 مكالمات خاصة بالتبليغ عن السرقة بالإضافة الى 36 مكالمة خاصة بالتبليغ عن اختفاء أطفال و اكثر من 606 مكالمة أخرى تتعلق بالاستفسار.

وأكدت خلية الإعلام لأمن ولاية تبسة أنه تم التكفل بمختلف انشغالات المواطنين وكذا تقديم توجيهات، وركزت المعالجة على الإجراءات للعديد من الانشغالات الخاصة باختفاء قصر او اشتباه في اختطفاهم وتوجه ذات الجهة نداء للمواطنين للتحلي بالحس المدني والمواطنة الإيجابية وأن مصالح امن الولاية في خدمة المواطن عبر الأرقام المجانية المسخرة من طرف المديرية العامة للأمـن الوطنـــــــي "48-15"، "17"، "104". زرفاوي عبد الله