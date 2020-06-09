أفادت يومية "إل ميركوريو" بأن دولة الشيلي ستغلق سفاراتها في الجزائر وسوريا ورومانيا والدنمارك واليونان عند نهاية السنة الجارية من أجل تعزيز تمثيليات دبلوماسية أخرى للبلاد تعتبر "أكثر استراتيجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية أبلغت، منذ الجمعة الماضي، سفراء الشيلي في الجزائر وسوريا والدنمارك واليونان ورومانيا بالتفرغ لمعالجة جميع الملفات العالقة قبل نهاية العام الحالي، مضيفة أن هذه المقاربة ستسمح للبلد الجنوب الأمريكي بتعزيز تمثيلياته الدبلوماسية في "دول أكثر إستراتيجية مثل بلجيكا والنمسا".

وكتبت أن إغلاق هذه السفارات الخمس سيوفر ما بين 3 و4 مليارات بيسو شيلي، كما سيمكن من إيلاء اهتمام أكبر للدول الإستراتيجية بالنسبة للشيلي.

وتابعت الصحيفة أن هذه الخطوة، التي تأتي بناء على طلب لمديرية التخطيط الاستراتيجي بوزارة الخارجية، تهدف أيضا إلى تطوير السياسة الخارجية للشيلي وتعزيز البعثات الدبلوماسية الأخرى للبلاد.

وأضافت أن وزارة الخارجية الشيلية ستعمل على تعزيز سفارتي البلاد في فيينا وبروكسل لتقوية حضور سانتياغو داخل الاتحاد الأوروبي.