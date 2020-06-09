تلقت مصالح أمن ولاية غليزان، ليلة أمس، بلاغا عن وجود شخص مصاب و ملقى على الأرض، بالقرب من القاعة المتعددة الرياضات بحي برمادية، وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، أين لمحت شخصا مصابا بعدة طعنات على مستوى الصدر ليتم نقله على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية إلى المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، أوقفت مصلحة الشرطة القضائية شخصا مشتبها في ارتكابه للجريمة، والتحقيق لا يزال جاريا لمعرفة ملابسات الجريمة.