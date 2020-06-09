أفاد بيان لخلية الإعلام بالحماية المدنية بتبسة أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة تبسة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء تسببت في تسرب للمياه لمنازل ومرافق عمومية.

وأضاف البيان التي تسلمت الخبر نسخة منه، أن الفرق المتدخلة تمكنت من إنقاذ أربعة 04 أشخاص من موت محقق كانوا عالقين داخل سيارة سياحية بعد أن غمرتها سيول الإمطار على مستوى الطريق الوطني رقم 10،كما تم إخراج ثلاثة سيارات عالقة، سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 10 أمام كلية العلوم الدقيقة وسيارة أخرى بحي جبل الجرف.

فيما تم تسجيل انهيار شرفة منزل على سيارة كانت مركونة تحت الشرفة على مستوى حي ذراع ليمام بتبسة، كما تم امتصاص مياه الإمطار من داخل 09 منازل في المرجة ومنزل بطريق بكارية وتدخل أخر لتحويل مياه بركة مائية في مدخل حي المرجة ووكالة وقبو منزل بحي سكانسكا، بنكية.