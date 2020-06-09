أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، ضبطت يوم 08 جوان الجاري، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة (05) قناطير و(16) كيلوغرام، خلال دورية بحث بمنطقة بني ونيف الحدودية، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة.

كما أوقفت مفارز مشتركة أخرى خمسة (05) تجار مخدرات وضبطت (53.5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(5341) قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من البويرة وبومرداس وغرداية، في حين تم توقيف مهرب (01) كان على متن شاحنة محملة بـ(30) قنطار من مادة التبغ ببسكرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، شخصين (02) وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وخمس (05) دراجات نارية و(13) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تستعمل في التنقيب غير الشرعي عن الذهب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بأدرار، مهربين (02) وضبطوا (01) شاحنة و(18.164) طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى (1400) لتر من الوقود.