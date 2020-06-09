عثرت فرقة الغطاسين للحماية المدنية بمستغانم بعد زوال اليوم على الشاب محمد أمين بوطارفة المدعو "حيمودي" المنحدر من ولاية غليزان، والمشجع الوفي للرابيد الغليزاني البالغ من العمر 18سنة والذي كان مفقودا منذ يومين بعدما غرق في شاطئ خروبة بمستغانم.

و بعد المجهودات المبذولة من قبل الغطاسين و الأعوان الذين واجهوا صعوبات كالرياح الغربية و الأمواج المتلاطمة،عثروا عليه عند الحاجز الصخري بشاطئ خروبة، حيث تم انتشاله من قبل غطاسي الوحدة البحرية.

و تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.