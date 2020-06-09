نظم الجزائريين العالقين في اسبانيا اعتصام أمام مقر قنصلية الجزائر بمدينة اليكانت، صبيحة اليوم، لمطالبة السلطات الجزائرية للتعجيل بترحيل المواطنين القابعين منذ شهور في اسبانيا بسبب غلق الحدود بعد جائحة " كوفيد 19".

أكد أحد المشاركين في الاعتصام ( ل. سليم) في اتصال مع "الخبر" بأن مبادرة تنظيم احتجاج أمام القنصلية جاء للضغط على السلطات لوضع حد لمعاناة قرابة 700 جزائري عالق بمدينة اليكانت منذ فترة طويلة و من بينهم من تنقلوا من مدن اسبانية و أوروبية بعيدة إثر انتشار خبر تنقل باخرة " الجزائر 2" من ميناء وهران نحو ميناء اليكانت قبل عيد الفطر لترحيل الجزائريين، قبل إلغاء الرحلة لأسباب تتعلق بغياب ترخيص من السلطات الاسبانية".

كشف المتحدث بأن المحتجين لم يتلقوا رد من مسؤولي القنصلية باليكانت أو السفارة بمدريد لتقديم معلومات حول مخطط الترحيل المتخذ في إطار المجلس الوزاري الأخير.

و عن وضعية العالقين في المدينة أشار محدثنا " هناك العديد من حالات المرضى قدموا لاسبانيا للمعالجة من السرطان و من أمراض أخرى وجدوا أنفسهم بلا أموال و تعذر على بعض المرضى المزمنين الحصول على أدويتهم كذالك، بالإضافة إلى حالة إمرأة حامل فقدت جنينها تم التكفل بها على مستوى المستشفى، كما " نوه بتكفل قنصلية اليكانت بعشرات العالقين على مستوى الميناء بدفع الكراء على غرار بعض العائلات.

و ذكر المتحدث بعملية التضامن التي قامت بها الجالية بالمدينة بتنظيم مائدة رمضان بمطعم تبرع به أحد المحسنين لتوزيع قرابة 300 وجبة يومية للجزائريين العالقين. انتقد المتحدث غياب ممثلي الجالية من غرفتي البرلمان لإسماع صوت العالقين و نقل انشغالاتهم للسلطات أو الوقوف على وضعيتهم المزرية، و اضطرار العديد منهم إلى المبيت في السيارات. و هناك حديث عن تسجيل وفيات ضمن العالقين، في انتظار تأكيد أو نفي المعلومات.