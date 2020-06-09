تحصل، أمس الإثنين، جبلي عبد الحفيظ من ولاية سعيدة على المركز الثاني في النسخة الخامسة لمسابقة تصميم السيارات بدولة تونس الشقيقة و هي المنافسة التي دخلها المصممين من مختلف الجنسيات حيث كان عبد الحفيظ الممثل الوحيد للجزائر و كان يطمح للتتويج بالمرتبة الأولى ليظفر بالثانية أمام التونسية يسرى شهدورا التي توجت بالمركز الأول بإستخدام تقنيات حديثة في التصميم بالرسم و تحويل النموذج إلى تصميم رقمي.

و معلوم أن عبد الحفيظ دخل لأول مرة في المسابقة التي تنظمها تونس سنويا و هو مولع بالرسم و التصميم حيث كشف الخبر عن العديد من التصاميم الحديثة للسيارات بإمكانيات بسيطة و لم تسمح له الفرصة لإقتحام هذا العالم لنقص الإمكانيات و غياب شركات جادة على المستوى الوطني قد تستثمر في إبداع أنامله و رؤيته الهندسية لتفاصيل المركبات و حتى الشاحنات ، و قد أبهر تصميمه لسيارة أجرة وفق مقاييس المسابقة و تنظيمها لإستقبال نماذج في ظل الجائحة التي يمر بها العالم بسبب كوفيد 19 أو فيروس كورونا ، حيث صمم المشارك الجزائري سيارة أجرة بمقاعد متباعدة و مقعد خاص بذوي الإحتياجات الخاصة و قد صورها من الداخل و الخارج و من أكثر من زاوية و هو ما لفت إنتباه لجنة التحكيم المكونة من محترفين و مختصين في التصميم حيث دار نقاشهم بعد الإعلان عن الفائزين بتقنية التحاضر عن بعد عبر صفحة المسابقة أن العمل الذي قام به جبلي عبد الحفيظ هو عمل محترف يستحق الإستثمار .

من جهة أخرى أثار تتويج عبد الحفيظ مواقع التواصل الإجتماعي و كبرى الصفحات و المجموعات محليا إستحسانا للتتويجه بالمرتبة الثانية مشرفا الجزائر و ولاية سعيدة في النسخة الخامسة لمسابقة تصميم السيارات في تخصص نادر و هو الشاب المعروف بتربيته و أخلاقه الحميدة و حبه لهذا المجال منذ صغره و قد طلبت منه اللجنة تطوير تصميمه لعرضه كمشروع مستقبلي و إستمراره في العمل للنهوض بهذا المجال في إفريقيا و الوطن العربي .