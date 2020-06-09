سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة، فيما تماثل 152 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10382 حالة، أي ما يمثل نسبة 23.6 حالة لكل 100 ألف ساكنن فيما بلغ إجمالي الوفيات 724 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6951 .

و أشار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من البويرة و الجزائر العاصمة بحالتين لكل واحدة منهما فيما يتوزع باقي الحالات على كل من ولايات عنابة و جيجل و بسكرة و الاغواط و الوادي.

وأضاف الدكتور فورار أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار المصدر إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 13 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 20578 وتشمل 8967 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 11611 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 39 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، دعا الدكتور فورار إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال العدوى.