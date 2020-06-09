أعلنت حكومة بوروندي اليوم الثلاثاء عن وفاة رئيس الجمهورية بيير نكورونزيزا جراء نوبة قلبية عن عمر يناهز 55 سنة.

ونشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في "تويتر" قالت فيه: "تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020".

ونكورونزيزا من مواليد عام 1964، وتولي السلطة في بوروندي في عام 2005.

وكان قد أصدر نكورونزيزا بيانا مفاجئا يوم الخميس الماضي, أعلن خلاله أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة في العام الجاري، على الرغم من الاستفتاء الأخير الذي يسمح بوجوده في السلطات لفترات أطول.

وقال: "ستنتهي ولايتنا الرئاسية في عام 2020".