أطاحت مصالح فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية ڨالمة، بمجموعة شبان تنشط في مجال بيع وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي ، وحجزت ما لا يقل عن 566 غراما من المخدرات التي كانت بحوزة عناصرها ، التي كانت في شكل ست صفائح حسب خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة.

وأوضحت المصالح ذاتها بأنه تمّ الإيقاع بالشبكة الإجرامية ، في ضوء معلومات وردت إلى مصالح الفرقة ، تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات على مستوى وسط مدينة قالمة.

وقد سقطت رؤوس الجماعة على يد فرقة البحث والتدخل ، حيث تمّ ضبط كمية من القنب الهندي تزن 280غ على مستوى حي شغيب رابح، عبارة عن 03 صفائح ، كما تمّ ضبط الكمية الثانية المقدرة بـ286غ الأخرى على شكل 03 صفائح تحمل علامة جاغوار"ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بالسموم السالف ذكرها.

المشتبه فيهم طون ضدهم ملف قضائي عن جرم"حيازة ونقل وتخزين المخدرات (راتنج القنب الهندي)، لغرض بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة"، وتم تقديمهم أمس أمام الجهات القضائية التي أرمت بإيداعهم الحبس.