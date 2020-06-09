تدخلت مساء اليوم وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية بولاية تبسة وبدعم من وحدة القطاع باب الزياتين، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببكارية تمثل في اصطدام بين سيارتين أصيب فيه ن ثلاثة أشخاص أعمارهم تتراوح 32 و42 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت في نفس التاريخ فرقة المركز المتقدم بالوشواشة بدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى واد القصب اثر اصطدام بين سيارتين أسفر عن إصابة شخصين أعمارهما 23و79 سنة تم إسعافهما وتحويلهما إلى استعجالات الونزة.