أصيب أربعة (4) أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام وقع مساء اليوم الثلاثاء بين 3 مركبات بولاية باتنة, حسبما أكده المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية زهير نكاع.



وأوضح المصدر أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 86 الرابط بين بلديتي مروانة و رأس العيون بإقليم بلدية لمسان إثر اصطدام بين سيارة سياحية و مركبتين نفعيتين .



وسخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة وكذا 4 سيارات إسعاف للتكفل بالمصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة الذين تم نقلهم إلى مستشفى مروانة لتلقي الإسعافات, وفق ما أفاد به المصدر.



من جهتها, فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا للمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث, يضيف المصدر.