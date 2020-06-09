ودعت مدينة هيوتسن الثلاثاء الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد - الذي توفي في 25 ماي بعدما ضغط شرطي أبيض في مينيابوليس بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق - في جنازة مهيبة.



ونقل نعشه الذهبي بواسطة عربة يجرها حصان إلى مثواه الأخير بجانب قبر والدته، فيما شارك سياسيون ونشطاء حقوقيون ومشاهير في وداع الذي وصفوه بأنه "عملاق لطيف".



اجتمع أقرباء جورج فلويد وأصدقاؤه الثلاثاء لوداعه في مدينة هيوستن بعد خمسة عشر يوما على موته اختناقا بيد شرطي أبيض.



وشارك سياسيون ونشطاء حقوقيون ومشاهير في وداع الأمريكي من أصل أفريقي الذي وصفوه بأنه "عملاق لطيف"، قبل نقل نعشه الذهبي بواسطة عربة يجرها حصان إلى مثواه الأخير بجانب قبر والدته.



وعلى الرغم من أن المناسبة مهيبة، صدحت الموسيقى الفرحة والكلمات الوداعية في كنيسة "فاونتن أوف برايز" في جنوب هيوستن لوداع رجل لطيف وموهوب، أطلق موته حركة احتجاجية عالمية.