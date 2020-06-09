أمر، اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة فرندة، بإيداع المحافظ العقاري السابق لدائرة فرندة و موظفين إثنين من المسح العقاري لدائرة فرندة وكاتب عمومي و مواطن مستفيد من قطعة أرض، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في قضية تزوير و إستعمال المزور لمحرارات للاستفادة من دفتر عقاري، رفعتها محافظة الغابات.



وعلم من مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق وضع كل من المدير الولائي للحفظ العقاري و المدير الولائي لمسح الأرضي تحت الرقابة القضائية في نفس القضية.