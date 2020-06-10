كشفت تعليمة داخلية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إستئناف جزئي ووفق معايير محددة لرحلات القطار بداية من يوم 14 جوان 2020، تزامنا مع المرحلة الثانية لرفع الحجر.

التعليمة الموجهة لمختلف المديريات الجهوية، أن استئناف الرحلات يكون يوم الأحد المقبل، مع احترام شروط محددة، في مقدمتها الابقاء على منع الرحلات المبرمجة بين الخامسة مساء والسابعة مساءا، أي أثناء ساعات منع التجول.

كما تضمنت التعليمة ضرورة الالتزام بعدد من الاجراءات الوقائية، كإلزامية إرتداء الاقنعة الوقائية للعمال والمسافرين، إحترام التباعد الإجتماعي بين الركاب، وضع تحت تصرف الركاب المعقمات والمطهرات، تعقيم القاطرات عقب كل رحلة.

كما أفادت تعليمة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على تعليق قاطرات الأسرة والرحلات المتوجهة نحو مطار هواري بومدين ممنوعة الى اشعار آخر.