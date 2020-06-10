تم التوقيع على عقد بين مجمع يظم كل من سوناطراك وشريكيه "بي تي تي أو بي" و "بي في أو بي" من جهة والمؤسسة الإيطالية "مار تكنيمونت" من جهة أخرى يخص الهندسة والانجاز والتجهيز لإنجاز مركب ثاني لمعالجة الزيوت بحقل بئر السبع، على بعد 40 كم من حاسي مسعود، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان لمجمع سوناطراك.

ويضم هذا المشروع، الذي تم منح عقده في مارس 2018 بعد مناقصة، "المرحلة الثانية من تطوير حقل بئر السبع الذي سيسمح بمعالجة إضافية لـ 20.000 برميل/يوميا من الزيوت وهذا لرفع إنتاج هذه الحقول إلى 40.000 برميل/يوميا"، حسب نفس المصدر.

و يشمل العقد، خدمات وتجهيزات تخص الدراسات الهندسية للتفاصيل والتموين بالتجهيزات والعتاد والإنجاز وكذا تجارب وضع حيز الخدمة.

كما يرتقب المشروع إنجاز مركب لمعالجة الزيوت ووحدة لتكثيف الغاز ووحدة لحقن الغاز ووحدة لضخ المياه للمحافظة على الضغط ومولد كهربائي ثالث (18 ميغاوات)، و كذا ربط 33 بئر (19 منتجة للزيوت و 14 لضخ الماء).