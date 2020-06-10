أصدرت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، بيانا اليوم، حذرت فيه من بعض الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لاسم و شعار كل من مؤسسة بريد الجزائر و اتصالات الجزائر، و التي تنشر أخبارا كاذبة متعلقة بالتوظيف و بعض العروض التجارية، و التي يمكنها أن تستغل البيانات الشخصية لمتابعيها.

وأشارت الوزارة حسب ذات البيان، بأن الصفحات الرسمية و الوحيدة لمؤسستي بريد الجزائر و اتصالات هي الصفحات الحاصلة على الشارة الزرقاء .