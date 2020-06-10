نفذّ صباح اليوم الأربعاء، فلاحو سهل العبادلة، تهديدهم بقطع الطريق الوطني رقم 06، مع نقل جزء من محصولهم محمولا على جرارات وشاحنات إلى مقر دائرة العبادلة، وهذا بعد أن ضاقت عليهم السبل في الوصول إلى المسؤولين و إبلاغ انشغالاتهم ومشاكلهم التي تفاقمت خاصة في هذا الموسم الذي تزامن مع وفرة المحصول.

وقال الفلاحون في اتصال مع "الخبر"، أن لا أحد رد على مطالبهم ولو بالسلب، مستغربين هذا التهميش الذي يطال سهل العبادلة، من مختلف المسؤولين، حيث لم يحظى منهم بأي التفاتة تشجيع أو اهتمام.

وتحدث ممثل الفلاحين المحتجين في أن المطالب تركزت على توفير عدة مطالب تتمثل في: الحبوب ذات النوعية الجيدة، الأسمدة على مستوى سهل العبادلة، العتاد الفلاحي، الجرار الفلاحي، آلالات الحصاد، المبيدات، ميزان الخاص بالمحصول وتعيين خبراء مختصين من بداية الموسم لتفقد محصول القمح، تنظيم عملية السقي.