تدعمت عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ تنس في الشلف بفرقتين من الغطاسين قدموا من ولايتي عين الدفلى وغليزان لمساعدة زملائهم من الشلف في البحث بأعماق البحر عن جثة الشاب نصر الدين الذي غرق منذ ثلاثة أيام بالقرب من الشاطئ الصخري المحاذي لميناء تنس، وحسب مصالح الحماية المدنية فان الجهود متواصلة لانتشال جثة الشاب الذي كان يسبح بالشاطئ قبل أن يسحبه تيار بحري قوي إلى العمق مما يجعل جثته عالقة في الأعماق وسط الصخور، ويرجح آخرون احتمال جنوح جثته إلى مكان بعيد عن الشاطئ.

ورغم الرياح القوية وهيجان البحر إلا أن غطاسو الحماية المدنية وحرس السواحل يواصلون مهمتهم ليلا ونهارا لإيجاد جثة الغريق تحت أنظار أفراد عائلته وأبناء المنطقة.