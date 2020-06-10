كشف مدير المركب الرياضي مصطفى تشاكر، كمال ناصري، اليوم الأربعاء، عن التحضير لإطلاق عملية مشروع بيع تذاكر الكترونية تحسبا لاحتضان الملعب لمقابلات كروية مستقبلا.

وأعلن ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن إدارة ملعب مصطفى تشاكر شرعت في التحضير لإطلاق عملية بيع التذاكر الالكترونية على غرار ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة بحيث رصد لهذه العملية غلاف مالي قدر بـ5 ملايير سنتيم.

وأضاف ناصري أنه سيتم اختيار مؤسسة واحدة من بين ثلاثة مؤسسات تقدمت بعروضها للإشراف على هذه العملية التي ستمكن مستقبلا من القضاء على الطوابير الطويلة من المناصرين التي كانت تتشكل عند فتح نقاط بيع التذاكر خاصة عند تنظيم المباريات التي تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بمنافسيه.

كما ستمكن عملية بيع التذاكر الإلكترونية من تخفيف عناء تنقل المناصرين من مختلف ولايات الوطن لاقتناء التذاكر الخاصة بمباريات المنتخب الوطني خاصة من جهة وكذا وضع حد للمضاربة بأسعار هذه التذاكر.

وفي إطار هذه العملية سيتم ترقيم المقاعد حتى يتمكن المناصر من التعرف على مكان جلوسه المحددة سالفا في التذكرة مما سيسهل من مهام أعوان الأمن في تنظيم عملية الدخول، يضيف ذات المتحدث.