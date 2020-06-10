علقت مؤسسة الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، على مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام خارج الحدود، معتبرة أن الأمن القومي للجزائر يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، ومنتقدة من "حاولوا إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي".

وجاء في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش "مسودة التعديل الدستوري التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام والإثراء إيذانا بمباشرة إصلاحات شاملة ضمن عدة ورشات تؤسس لجزائر جديدة، ورغم أن مسودة تعديل الدستور حملت مقترحات مهمة وإضافة دستورية لافتة بخصوص عديد المجالات إلا أن مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية نال حصة الأسد في النقاشات".

وهاجمت الافتتاحية من وصفتهم بـ"بعض من اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة" الذين حاولوا –حسب الكاتب- إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي عن طريق بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة، هدفها شيطنة كل مسعى جاد تقوم به الدولة.

وتابع الكاتب "فالنقطة الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها بداية، مفادها أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية يتماشى تماما مع السياسية الخارجية لبلادنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية".

وحسب الافتتاحية فإن المشاركة في عمليات حفظ الأمن من شأنه أن يساهم في تفعيل السلم والأمن خصوصا بقارتنا السمراء، باعتبار أن الأمن القومي للجزائر يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية -يضيف الكاتب- وهو ما يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي من تحولات وتغيرات جديدة تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا.

وجددت الافتتاحية التأكيد على أن إرسال الجيش الوطني خارج الحدود لن يسري إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وفق ما تضمنته وثيقة التعديل الدستوري هو ما يعتبر حسب -الكاتب- تجسيدا للإرادة الشعبية وتطبيقا للأسس الديمقراطية.

وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة قد ثمن "عاليا" ما تضمنته مسودة التعديل الدستوري، خاصة مقترح دسترة مشاركة الجيش الوطني في عمليات حفظ السلام خارج الحدود، وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مقر وزارة الدفاع الوطني مؤخرا.