عرف عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد انخفاضا طفيفا، في ما بقي عدد الوفيات مستقرا، حسب آخر إحصائية كشف عنها اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وسجلت الجزائر 102 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الاخيرة، مقارنة بـ117 حالة في اليوم السابق، فيما سجلت 8 وفيات جديدة وهو ما يبين حالة الاستقرار في عدد الوفيات الذي لم يتجاوز العشرة منذ مدة طويلة.

وفيما يخض حالات الشفاء، فقد تم تسجيل 123 حالة تعافي مقارنة مع 152 في اليوم السابق.

وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10484 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 732 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7074 .

وأشار البروفيسور فورار الى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات كل من البليدة، الجزائر العاصمة، عنابة، الطارف، غرداية، المسيلة، الجلفة وتيبازة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 20904 وتشمل 9114 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و11790 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 33 مريضا حاليا في العناية المركزة.