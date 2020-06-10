بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 10484 حالة مؤكدة، منها 102 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء.

وتصدرت سطيف قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحالات في 24 ساعة الأخيرة بـ16حالة، تليها البليدة بـ 15حالة ثم الجزائر العاصمة بـ 8 حالات.

إجماليا تبقى البليدة (1288) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1166) ثم سطيف (695).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1288 (+15)

الجزائر: 1166 (+8)

سطيف: 695 (+16)

وهران: 662 (+3)

قسنطينة 492 (+2)

عين الدفلى 411

تيبازة: 361 (+2)

بجاية: 314 (+3)

ورقلة: 303 (+2)

تلمسان: 296 (+3)

المدية: 245 (+3)

برج بوعريريج: 235

أم البواقي: 205 (+2)

عنابة: 202 (+2)

تيارت: 198 (+1)

باتنة: 186 (+1)

الجلفة: 185 (+3)

المسيلة: 182 (+4)

تيزي وزو: 179

بشار: 169

خنشلة: 164 (+2)

مـعـسـكـر: 158 (+2)

سكيكدة: 152 (+1)

بسكرة: 146 (+2)

بومرداس: 146

الأغواط: 142 (+2)

أدرار: 139 (+2)

الوادي: 121 (+1)

عين تموشنت: 117 (+1)

البويرة: 116 (+2)

غرداية: 108

تبسة: 95 (+2)

سيدي بلعباس: 94 (+2)

مستغانم: 92 (+3)

تيسمسيلت: 87 (+2)

سوق أهراس: 84 (+2)

ميلة: 82 (+2)

الشلف: 73

جيجل: 73 (+3)

نعامة: 64

قالمة: 61

غليزان: 53

البيض: 51

الطارف: 41 (+1)

تندوف: 14

سعيدة: 14

تمنراست: 13

إليزي: 10