توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
10 يونيو 2020 () - إسلام.ب
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 10484 حالة مؤكدة، منها 102 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء.

وتصدرت سطيف قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحالات في 24 ساعة الأخيرة بـ16حالة، تليها البليدة بـ 15حالة ثم الجزائر العاصمة بـ 8 حالات.

إجماليا تبقى البليدة (1288) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1166) ثم سطيف (695).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1288 (+15)               

الجزائر: 1166 (+8)              

سطيف: 695 (+16)               

وهران: 662 (+3)                  

قسنطينة 492  (+2)

عين الدفلى 411 

 تيبازة: 361 (+2)              

بجاية: 314 (+3)

ورقلة: 303  (+2) 

تلمسان: 296 (+3)                          

المدية: 245  (+3)                                   

برج بوعريريج: 235                

أم البواقي: 205 (+2)             

عنابة: 202 (+2)             

تيارت: 198  (+1)

باتنة: 186 (+1)  

الجلفة: 185 (+3)                 

المسيلة: 182  (+4)             

تيزي وزو: 179                                  

بشار: 169                         

خنشلة: 164 (+2)                       

مـعـسـكـر: 158 (+2)

سكيكدة: 152 (+1)                        

بسكرة: 146 (+2)               

بومرداس: 146 

 الأغواط: 142 (+2)                     

أدرار: 139 (+2)

الوادي: 121 (+1)                             

عين تموشنت: 117  (+1) 

البويرة: 116 (+2)               

غرداية: 108  

تبسة: 95  (+2)                                    

سيدي بلعباس: 94 (+2)

مستغانم: 92 (+3)                   

تيسمسيلت: 87 (+2) 

سوق أهراس: 84 (+2)

ميلة: 82 (+2)                              

الشلف: 73             

جيجل: 73 (+3)    

نعامة: 64              

قالمة: 61      

غليزان: 53

البيض: 51                    

الطارف: 41 (+1)                      

تندوف: 14                   

سعيدة: 14                       

تمنراست: 13                

إليزي: 10

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كورونا

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