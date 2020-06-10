أبدى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة تأييده لتحرك الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود بما ينسجم مع الشرعية الدولية، إذا ما تعرضت الجزائر إلى تهديد للأمن القومي.

وقال بن قرينة في بيان للحركة تلقت "الخبر" نسخة منه "مع التحولات الجيو إستراتيجية الحادثة الآن في محيطنا والتلغيم وحالة الاحتراب التي حول حدودنا يفرض علينا تكييفا لمهام الجيش بالشكل الذي يُمكِّنُ السليل (جيشنا الوطني الشعبي) أن يقوم بتدخلات خارج حدودنا بما ينسجم والشرعية الدولية للدفاع عن المصالح الحيوية للأمة الجزائرية أو إذا تعرضت المنطقة الحيوية لأمننا القومي لمخاطر أو تهديد محدق".

وأضاف بن قرينة أنه يؤيد أيضا فكرة إرسال الجيش خارج الحدود في إطار اتفاقات ثنائية مع دول حزامنا الحدودي أو اللصيق به لملاحقة إرهابيين أو عمليات استباقية تهدد أمننا (مثل الاعتداء على حقل الغاز بتيقنتورين).

غير أن المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الماضية أكد ضرورة فتح نقاش معمق مع كل نخب الأمة في حال كانت المهام خارج ما ذكره أعلاه.