شب حريق دون خطورة تم التحكم فيه فورا اليوم الأربعاء على مستوى مركز تعبئة الوقود لبرج بوعريريج التابع للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية (نفطال) حسب بيان للشركة.

وأكد ذات المصدر أن "حريقا دون خطورة تحكم فيه أعوان الأمن الصناعي لنفطال فورا شب اليوم الأربعاء على الساعة الـ11 صباحا على مستوى مركز تعبئة الوقود لبرج بوعريريج خلال عملية صيانة روتينية".

وقد ألحق هذا الحادث جروحا طفيفة لثلاثة أشخاص تم إجلائهم على جناح السرعة إلى مستشفى الولاية والتكفل بهم حيث غادر هؤلاء المستشفى ظهيرة اليوم يضيف نفس المصدر.

وعليه، تم فورا إيفاد لجنة تحقيق بهدف تحديد أسباب الحادث حسب البيان.