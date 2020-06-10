اعتصم اليوم سكان بحي مجاجي في الأربعاء، أمام مقر بلديتهم، لقطع الكهرباء المنزلية عن حيهم الفوضوي، ودعوا منتخبيهم، لإيجاد حل سريع في هذه الأيام الحارة والاستثنائية بسبب جائحة فيروس كوفيد 19.

وأوضح محتجون لـ" الخبر" أنهم يريدون ربطهم بشكل قانوني بالكهرباء المنزلية، بدل تقنية استعمال مولد في شكل بطارية، حتى يتمكنوا من تسديد فواتيرهم مثل كل المواطنين وهو المطلب الذي استبعد منتخبون تحقيقه، كون الحي فوضوي، والسكان ملزمون بتسديد مستحقات استهلاك الكهرباء، والتي بلغت أكثر من 140 مليون سنتيم، ثم أن قرار ربطهم بالمولد أو بالكهرباء صدر سلفا من الوالي الأسبق للبليدة، وهو ما يعني أن الأمر خارج عن صلاحيات مجلسهم البلدي.