أقدم العشرات من ساكنة مشتة عين لكبيرة بحمام بني هارون على غلق مقر بلدية حمالة، صباح اليوم، احتجاجا على غياب مشاريع تنموية بالمشتة.

وقد رفع المحتجون مطالب كتبت وعلقت بمدخل مقر البلدية، أهمها المطالبة بفتح تحقيق في منح امتيازات عقارية، المطالبة بالسكن الريفي، إلى جانب المطالبة بملعب جواري، ويؤكد المحتجون أن المشتة تعيش التهميش وغياب المشاريع التنموية.

وحسب بعض المحتجين فإن هناك منح عشوائي وغير قانوني لأوعية عقارية لفائدة أشخاص منهم غرباء عن المشتة، مع سكوت مطبق من السلطات المحلية، والتي لم تتحرك رغم شكاوى السكان.

ويناشد المحتجون السلطات وعلى رأسها الوالي التدخل لوضع حد لظاهرة التعدي على العقار العمومي، مع توفير حصص كافية من البناء الريفي للتكفل بطلبات المواطنين.