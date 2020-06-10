سيتم تنظيم المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة القوى الاشتراكية يومي 9 و10 جويلية المقبلين بزرالدة (الجزائر العاصمة)، حسبما أعلن عنه الحزب في بيان تم نشره اليوم الأربعاء بموقعه على الانترنت.

وتم تأجيل عقد المؤتمر المقرر يومي 10 و11 أفريل الفارط بسبب الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19 التي منعت التجمعات الكبرى، حسب البيان الذي وقعه الأمين الوطني الأول للحزب، حكيم بلحسل.

ولن يدخر كل من "الأمين الوطني الأول للحزب وكذا لجنة تحضير المؤتمر الوطني أي جهد بغية توفير كافة الظروف اللازمة لتنظيم مؤتمر وطني جامع وحتى يشكل هذا الحدث نجاحا باهرا بالنسبة للحزب والبلد"، يضيف نفس البيان.

وخلص البيان بالقول "نجاح أشغال هذا المؤتمر سيضمنه التزام وتجنيد المؤتمرين ومناضلي الحزب عبر مناطق الوطن. و ندعو بهذه المناسبة إلى العمل بجد على مستوى الفدراليات والفروع لتقديم مساهمتكم و دعمكم للجنة تحضير المؤتمر الوطني".