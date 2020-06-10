كشفت مؤسسة ميترو الجزائر عن التدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال استئناف نشاطات نقل المسافرين الذي لم يعلن عن توقيته بعد.

وصرح مدير الاستغلال بذات المؤسسة علي العولمي لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "تم اتخاذ تدابير أمنية من طرف مؤسسة ميترو الجزائر لفائدة الزبائن والعمال من أجل تفادي انتشار الوباء وهذا على مستوى مختلف المحطات وداخل وسائل النقل".

وحسب نفس المصدر فإن يجب على الزبائن إتباع الخطوط المرسومة على الأرض من أجل احترام التباعد الجسدي خصوصا على مستوى نقاط بيع التذاكر بمختلف المحطات (ترامواي وميترو والمصاعد الهوائية).

ومن أجل تفادي أي خطر عدوى داخل وسائل النقل تم تقليص عدد المقاعد، حيث أشار نفس المتحدث "رغم تقليص عدد المقاعد للجالسين، قامت المؤسسة بتحديد المدة بين الرحلتين بـ 4 دقائق فقط وهذا لنقل اكبر عدد ممكن من المسافرين نحو وجهاتهم المعينة"، مشددا على ضرورة وضع كمامات بالنسبة للمسافرين قبل التقرب من مختلف محطات المؤسسة.

وأكد المسؤول أن نسبة امتلاء الترامواي لا يجب أن تتجاوز 50 بالمئة، مشددا على أهمية السهر على احترام هذه النسبة من طرف موظفي وسائل النقل هذه، مشيرا إلى أنه تم خفض عدد المقاعد بالمصاعد الهوائية من 35 إلى 15 مقعدا وهذا من أجل ضمان السلامة الصحية للزبائن.

وبخصوص تدابير النظافة، أكد المتحدث إن موظفي المؤسسة سيقومون بإطلاق عمليتين إلى 3 عمليات تعقيم لوسائل النقل علاوة على عمليات مماثلة في الفترة الليلية.