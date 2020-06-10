تم، اليوم الأربعاء، التداول في قضية اللواء المتقاعد علي غديري بمجلس قضاء الجزائر، حيث تم إسقاط تهمة التخابر على المترشح لرئاسيات 19 أفريل 2019 الملغاة.

وأسقطت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، تهمة المشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية عن اللواء المتواجد رهن الحبس المؤقت، وأبقت على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة.

كما رفضت ذات الجهة الإفراج المؤقت عن المتهم، حسب ما نقلت صفحة أوفياء الدكتور علي غديري.