قام وزير الطاقة محمد عرقاب مؤخرا بإحداث حركة واسعة مست مدراء الطاقة عبر 30 ولاية، حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

ومست هذه الحركة -التي تدخل في إطار الحركية الدورية للإطارات العليا للقطاع 30 مديرية ولائية من ضمنها ترقيات وتعيينات لمدراء منتدبين جدد للطاقة على مستوى المقاطعات الإدارية المستحدثة مؤخرا.

وأوضح ذات البيان أن هذه الحركة تهدف إلى ترقية الإطارات الشابة للقطاع وهذا بمنحهم الفرصة لإبراز مؤهلاتهم و معارفهم، فضلا عن إعطاء حركية جديدة على مستوى مديريات الطاقة للحرص على تجسيد سياسة القطاع.