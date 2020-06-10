أمر قاضي المثول الفوري لدى محكمة سكيكدة ضمن الإجراءات المخولة له مساء اليوم الأربعاء بإيداع 3 موظفين بإدارات عمومية الحبس المؤقت بتهمة "النصب والاحتيال وتلقي مزية غير مستحقة راح ضحيتها مقاول مغترب"، حسبما علم من مصدر قضائي.

وأضاف المصدر أن موظف رابع قد وُضع تحت الرقابة القضائية فيما استفاد موظف خامس من الإفراج وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليهم أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر القضائي أن المقاول قد قدم شكوى لدى مصالح أمن الولاية بعد أن قام هؤلاء الموظفين بإيهامه بأنهم سيقومون بالتسريع في تسليمه المشروع المكلف بإنجازه متهما إياهم بتلقي مبلغ بقيمة 15 مليون دج دون إتمام المهمة التي طلبها منهم.

وقامت فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية سكيكدة بإلقاء القبض على اثنين من هؤلاء الموظفين متلبسين مساء أمس الثلاثاء بحي الممرات بوسط مدينة سكيكدة بعد تلقيهم لمزية غير مستحقة مقدرة بـ 600 ألف دج بعد قيام المقاول بالاتفاق مسبقا مع مصالح الأمن ليتم بعدها إلقاء القبض على الثلاثة الآخرين تباعا من بينهم امرأة.

للإشارة، فإن متهمين اثنين منهم يعملون بمديرية أملاك الدولة و الباقي بكل من مؤسسة الجزائرية للمياه وولاية سكيكدة و مؤسسة النظافة "إيكوناك" التابعة لبلدية سكيكدة.