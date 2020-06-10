أصدرت محكمة قسنطينة ضمن إجراءات المثول الفوري حكما بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة مع دفع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق عامل مهني بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة تورط في سرقة أقنعة جراحية من الصيدلية المركزية لذات المستشفى، حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية بذات المحكمة.

كما تمت إدانة شريك المشتبه به الرئيسي في القضية بـ5 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج، حسب ذات البيان.

واستنادا لذات المصدر تعود تفاصيل هذه القضية إلى تقدم مدير مستشفى قسنطينة بتاريخ 31 ماي المنصرم بشكوى إلى مصالح الضبطية القضائية بشأن تعرض المخازن التابعة للصيدلية المركزية للمستشفى لعملية سرقة استهدفت 16 ألف قناع جراحي من صنع أجنبي على مرحلتين (10 آلاف في المرحلة الأولى و 6 آلاف في المرحلة الثانية) تم على إثرها فتح تحقيق قضائي.

وأضاف بأن التحقيقات التي تمت مباشرتها أفضت إلى تورط العون المهني (ب.ز) العامل بالمستشفى علاوة على شريك له (ط.ع) و هو غريب عن المؤسسة كانت مهمته في العملية نقل المسروقات على متن مركبته الخاصة ليتم توقيفهما.

كما كشف التحقيق أن المسروقات تم بيعها لصيدليين دون فواتير، حسب ذات المصدر.

وتمت أيضا متابعة صيدليين (ح.م) و (ش.س) عن جنحة "انعدام الفواتير" على أساس إجراءات الاستدعاء المباشر سيمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق.