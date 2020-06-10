قالت مصادر في «طيران الإمارات» أنها استغنت عن المزيد من الطيارين وأطقم الضيافة يوم الأربعاء في ثاني يوم من عمليات التسريح في الشركة.



وقطاع الطيران أحد أكثر القطاعات تضررا من تداعيات تفشي فيروس كورونا حيث تسرح شركات الطيران في أنحاء العالم موظفين وتسعى للحصول على إنقاذ مالي من الحكومات.

وقالت الشركة الحكومية في ماي إن تعهد حكومة دبي بتزويدها بسيولة جديدة سيسمح لها بالاحتفاظ بقوة العمل الماهرة.



وقالت المصادر إن أغلب الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم من أطقم الضيافة بالطائرات، كما تم الاستغناء عن عدد قليل من المهندسين البالغ عددهم 3 آلاف، بجانب قائدي طائرات إيرباص " A380".



وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن عزمها إلغاء وظائف، لكنها لم تعطِ رقما محددا. وقد تقوم مجموعة طيران الإمارات التي تضم شركة داناتا، بالاستغناء عن 30 ألف وظيفة مع مرور الوقت، وهو ما يمثل تقريبا ثلث عدد الموظفين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي.



وأعلنت المجموعة مطلع الأسبوع الماضي أنها قررت إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.