اوقف وزير السياحة والصناعات التقليدية و العمل العائلي حسن مرموري، مدير فندق توات بولاية أدرار بناء على تقارير السلطات المحلية حول تصرفات هدا الاخير.

وجاء في بيان لوزارة السياحة والصناعات التقليدية و العمل العائلي نشر على الفايسبوك " نظرا لضعف آداء المعني وعدم اكتراثه بصحة وسلامة عمال الفندق، وعدم التزامه بتدابير الوقاية من وباء كورونا، هذه الوضعية التي نجم عنها تسجيل اضطرابات على مستوى المؤسسة الفندقية ، أسدى السيد وزير السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي الدكتور #حسن_مرموري، تعليمات صارمة للسيد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية -HTT- ، لتصحيح الوضعية".

وحسب البيان فقد تم توقيف المعني تحفظيا إلى غاية التفصيل في الموضوع ،وفتح قنوات الحوار لتسوية كل القضايا العالقة